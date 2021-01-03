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Yaramazlara biraz batar!

Serpil Yılmaz: Yargıda Yahudi düşmanlığı yapan bir çete mi var?

Yahudi toplumunun nabzını elinde tutan “sosyal araştırmacı” Doğan
Kasadolu, İrfan Fidan’dan boşalan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
görevine atanan Şaban Yılmaz’dan görüşme talep edeceğini belirtiyor. Görüşmeye eli boş gitmeyecek.

“Adalet için yaşa” mottosuyla kendi haber sitesini de kuran Kasadolu;
Yılmaz’a Yahudi cemaatinden kendisine iletilen ve müdahil olduğu dava
dosyalarından bir demet de sunacak.

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Kasadolu, “şahsına ve dindaşlarına”, Anayasa’nın 10’ununcu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 14’üncü maddelerine aykırı olarak “antisemit” (Yahudilere düşmanlık besleyen) uygulamalar olduğuna işaret ediyor.

Serpil Yılmaz’ın yazısı

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