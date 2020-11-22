Serpil Yılmaz: Kadınlar salgında, toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı politikaların ana akımlaştırılmamasının bedelini ödüyor

Geçtiğimiz ağustos ayında Uluslararası Para Fonu (IMF) Strateji, Politika ve İnceleme Dairesi Başkanlığı’na atanan ekonomist Ceyla Pazarbaşıoğlu, Sabancı Üniversitesi (SU) Kurumsal Yönetim Forumu tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen çevrimiçi ‘Türkiye Kadın Direktörler Konferansı’nın konuşmacısıydı.

Dünyamız için verdiği iyi haber; pandemi süresince 41 ülke, kadınların ekonomik güvenliğini koruyacak toplumsal cinsiyet odaklı politikalar geliştirmiş. Kötü haber; Fransa, İtalya, Portekiz, Slovenya ve Togo’nun yer aldığı bu ligde Türkiye’nin adı yok!

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Kadınlar, Covid-19 krizi ile birlikte toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı politikaların ana akımlaştırılmamasının ağır bedellerini ödemek zorunda bırakılıyorlar. Kadınların yüz yüze işlerde çalışma oranı erkeklerden yüksek.

Serpil Yılmaz’ın yazısı