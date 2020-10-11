Diken

Yaramazlara biraz batar!

Serpil Yılmaz: Erdoğan’ın yorumunu anında satın aldılar

Ekonomik krizin kabullenilmesi olarak yorumlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Müminin görevi varlıkta şımarmamak, yoklukta sabretmektir” sözleri, taraftarlarını çevreliyor.

Bu yorumu AKP’ye yakın ilahiyatçılar, kamu kurumları yöneticileri, iş insanları anında satın aldı!

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AKP’ye yakın- uzak ‘üst düzey’ iş insanı ve akademisyenlerle bir aradaydım. İzlenimimi aktarmak istiyorum.

Dört ana başlık beliriyor: Sabır, umut, pozitiflik, güven……

Ortak paydası neydi diye soracak olursanız söyleyeyim: “Türkiye’de şu anda acı reçete uygulanıyor.”

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İyi de kimlere uygulanıyor?

Makam araçları azalmıyor mesela……

27 milyona dayanan işsiz sayısıyla, ilk kez ülkede çalışan nüfusun, işsizlerin gerisinde kalmasının yarattığı toplumsal ve ekonomik kaygılar büyüyor.

Serpil Yılmaz’ın yazısı

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