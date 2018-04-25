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Yaramazlara biraz batar!

Serpil Çevikcan: İddialar Akşener’in önünü tıkaması durumunda bile Gül’ün aday olacağı yönünde

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Kulislere düşen iddialar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kendi cumhurbaşkanlığı adaylığında direnerek bu formülün önünü tıkaması durumunda bile Gül’ün adaylıkta niyetinin olduğu yönünde.

Dün Akşener ile biraraya gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun “Tekrar görüşeceğiz” diyerek temaslarının süreceğini açıklaması, ikna sürecinin son ana kadar devam edeceğini gösteriyor.

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Bugün son anda bir değişiklik olmazsa Karamollaoğlu ile Gül bir araya gelecek.

CHP ise öncelikle Gül’lü formül üzerinde kafa yoruyor. Ancak B planı da güçlü olarak masada.

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B planı; CHP’nin kendi içinden, tanınır, toplumsal algısı pozitif ve farklı kesimlerden oy alabilecek bir ismi aday göstermesi üzerine kurulu.

Burada da Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve İstanbul Milletvekili İlhan Kesici’nin yanına henüz yeni, güçlü alternatifler konulabilmiş değil.

Serpil Çevikcan’ın yazısı 

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