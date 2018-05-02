Diken

Yaramazlara biraz batar!

Serpil Çevikcan: Gelen bilgiler AKP’de vekillerin üçte ikisinin değişeceğine işaret ediyor

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

Ak Parti’de ise manifesto ve seçim beyannamesi çalışmaları yürütülürken, arka planda Erdoğan’ın verdiği alarm doğrultusunda, “yasamada iktidar” üzerinde yoğunlaşılıyor.

Yeni sistem Cumhurbaşkanı’nı öne çıkarsa da kanunların geçirilmesi, OHAL ve bütçenin kabulü gibi kritik kararların adresi Meclis’in önemi hâlâ büyük.

Reklam

600 vekilin olacağı sistemde, kıl payı farkla ya da MHP destekli bir çoğunluğun sağlanması halinde Ak Parti’nin sorun yaşayacağı açık. Üstelik MHP’ye mahkûmiyet de kritik bir sorun.

Erdoğan, bu nedenle üstünlük sağlayabilecek bir aday listesi ve seçim kampanyası hazırlığında.

Reklam

Gelen bilgiler, mevcut vekillerin üçte ikisinin değişeceği, bakanların ve partinin A takımındaki bazı isimlerin Beştepe’deki kurmay ekibine, bazılarının belediye başkan adaylığına kaydırılacağı, duayen isimlerle ilgili son kararı Erdoğan’ın vereceği geniş bir revizyonu işaret ediyor.

Kampanyada ise Erdoğan’ın dile getirdiği, daha fazla özgürlük, demokrasi ve refah eksenli, laiklik vurgusunun da olacağı, 1.5 milyon genç seçmene hitap eden bir söylem ön planda olacak.

Somut vaatlerin en önemli kısımları da dünkü torba tasarıyla zaten Meclis’e geldi.

Hem Cumhurbaşkanlığı’nı hem Meclis’i kazanmak temel hedef.

Serpil Çevikcan’ın yazısı 

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Beşiktaş kararlı: İtirazımız lehte sonuçlanmazsa maça çıkmayacağız

  Beşiktaş, tatil edilen Fenerbahçe maçının kaldığı yerden oynanmasına itiraz ederken, sonuç lehte olmazsa maça çıkmayacağını yineledi.   Türkiye Kupası yarı final ilk maçında iki takım Beşiktaş’ın sahasında 2-2 berabere kalmıştı. Maçın Kadıköy’deki rövanşı, tribün olayları nedeniyle 57’nci dakikada golsüz eşitlik sürerken tatil edilmişti. Konuk takımın teknik direktörü Şenol Güneş başından yaralanmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)  maçın […]

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan, Aladağ’da tazminat isteyen ailelere sahte savunma

Aladağ’daki yurtta çocuklarını yitirenlerin açtığı tazminat davasında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yurtta ‘hiçbir eksiklik olmadığına dair’ üç raporu dayanak göstererek savunma yaptı. Gerçek dışı olduğu belirtilen son iki rapora imza atan iki görevliyse halen ‘taksirle ölüme sebebiyet’ suçundan yargılanıyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...