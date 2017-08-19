Serpil Çevikcan: Eylem kapasitesi büyük ölçüde çöken PKK yeni çıkış yolları arıyor

Eylem kapasitesi büyük ölçüde çöken PKK, yeni çıkış yolları ararken, devlet her türlü alternatifi saptamış ve teyakkuzda.

Dün konuştuğum bir yetkili, Güneydoğu’da şehit olan güvenlik güçlerinin büyük çoğunluğunun yakalanma aşamasına gelen teröristlerin kaçarken girdiği çatışmalar nedeniyle hayatını kaybettiğini, örgütün gruplar halinde eylem kapasitesini tamamen kaybettiğini söyledi.

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Lice ve Cizre başta olmak üzere bomba kamplarının ortadan kaldırıldığını, böylece bombalı araç eylemlerine darbe indirildiğini, sınırdan eleman-lojistik geçiş kapasitesinin minimuma düşürüldüğünü vurguladı.

İçeride PKK’yla mücadelede çok önemli mesafe alındı. Ancak örgütü besleyen ana damar sınırın ötesinde. Asıl mesele artık daha çok bu.

Serpil Çevikcan’ın yazısı