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Serpil Çevikcan: Erdoğan’ın dönüşü, ‘en büyük yenilik’ olarak görülüyor


 

Aldığım bilgileri şöyle aktarabilirim:

– Bütün kentlerde Erdoğan’ın dönüşünün yarattığı heyecan var. Erdoğan’ın dönüşü, “en büyük yenilik” olarak görülüyor. Tarihi bir kırılma yaşandığı, taşların artık yerine oturacağı görüşü hakim.

– 2017 sonuna kadar tüm belediye, il ve ilçe başkanlıkları elden geçirilecek. Bakanlık ve bürokrasiye yönelik kapsamlı incelemeler tamamlanacak.

– 2017 sonuna kadar sürecek bu çalışmayla birlikte şimdiden düşük yoğunluklu kampanya başlatılacak. Değişik bir kampanya yürütülecek, insan kaynağı, hedefler, çalışma biçimleri, sistem, bütün işleyiş elden geçirilecek.

– 2019’a kadar bütün çalışmalar bitecek ve dinamik bir AK Parti, 2023 yolunda en büyük hedef olarak görülen yerel, genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimine girecek.

Serpil Çevikcan’ın yazısı

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