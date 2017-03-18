Serpil Çevikcan: Başlangıçta ‘yüzde 55 evet’ olarak konulan çıta artık daha yükseğe çekiliyor

Almanya ve özellikle Hollanda ile yaşanan krizin “evet”e etkileri sahada gözlenmiş.

Bu konuda özel bir anket yapılmamasına rağmen bazı kararsız seçmenlerin üzerinde yaşanan krizin etkili olduğu yorumları yapılıyor.

Ak Parti kurmayları, bu değerlendirmelerden sonra referandum beklentisini de revize ettiklerini söylediler.

Başlangıçta, “yüzde 55 evet” olarak konulan çıta artık daha yükseğe çekiliyor.

Bu tabloda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sahaya çıkmış olmasının büyük etkisi olduğu ifade ediliyor.

Başbakan Yıldırım’ın miting performansının da beklenenin üzerinde bir dönüş sağladığı belirtiliyor.

Erdoğan ve Yıldırım’ın farklı ve birbirini tamamlayıcı biçimde yaptıkları konuşmaların olumlu yansıdığı kesin.

Özellikle ortak etkinliklerde yapılan konuşmaların seçmen üzerinde “konsolide edici” etki yarattığı vurgulanıyor.

Referandum tarihi yaklaştıkça sahadan daha net sonuçlar da gelecek.

Serpil Çevikcan’ın yazısı