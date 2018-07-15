Sermaye Piyasası Kurulu’nun tartışmalı kararı bir günde iptal

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), ‘içeriden bilgi alarak’ yapılan işlemleri suç kapsamından geçici süreliğine çıkardığı düzenlemeyi iptal etti.
SPK, pay piyasası ihraççıları ve yakınlarının sermaye piyasalarında yapacağı işlemlerde düzenlemeye gitmişti.
Daha önce finansal raporların hazırlandığı tarihten yayınladığı tarihe kadar raporlarla ilgili içsel bilgiye sahip kişilerin alım yapması piyasa bozucu eylem olarak değerlendiriliyordu.
Ancak SPK, bahse konu kişilerin pay piyasalarındaki alım işlemlerinin, 31 Ağustos’a bu madde kapsamında değerlendirilmeyeceğini açıklamıştı.
Karar, tartışmaların ardından kaldırıldı.
SPK’nın açıklamasında şunlar kaydedildi: “Pay piyasalarını ve yatırımcıyı desteklemeye yönelik kararın açıklanmasının ardından oluşan spekülasyonlar ve yaratılan olumsuz algının mezkur Kurul Kararı ile piyasaya sağlanması umulan faydaların ortaya çıkmasına mani olacağı değerlendirildiğinden Kurul Karar Organı’nın 15.07.2018 tarihli toplantısında, söz konusu kararın kaldırılmasına karar verilmiştir.”
Karar, Türkiye piyasasına ilişkin yabancılar nezdinde soru işaretleri yaratacağı ve güven zedeleyeceği öne sürülerek eleştirilmişti.