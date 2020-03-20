Serkan Ünsal: Dokuz yerli firma COVID-19 için tanı kiti geliştirdi

Dört bir yandan alınan önlemler ile yayılım hızının kontrol altına alınması hedeflenen bu virüsün insanlarda tespit edilmesi için de tanı kitleri geliştirilmeye devam ediyor. Tüm dünya bir yandan hem tanı kiti hem aşı hem de tedavi için ilaç geliştirmeye çalışıyor. Peki tanı kiti geliştirilmesi sürecinde Türkiyedeki girişimler ve kurumlar ne gibi çalışmalar yapıyor?

Bu sorunun cevabını konuyu IP hakları da dahil olmak üzere takip eden Patenteffect.com kurucu ortağı Mustafa Çakır’dan aldım. Patenteffect.com’a göre 9 yerli firma, hali hazırda COVID-19 için tanı kiti geliştirmiş durumda. Bazıları ise ürünlerini çok kısa sürede piyasaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Serkan Ünsal’ın yazısı