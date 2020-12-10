Serkan Öngel: 2019’da şirketler işçilerden daha az vergi ödemiştir

2019 yılında şirketlere çıkan kurumlar vergisi tutarı 87 milyar TL ile ücretlilerin ödediğinin gerisinde kalmıştır. Şirketler işçilerden daha az vergi ödemiştir.

Şirketlerden alınan vergilerde indirimler, sermaye kesimlerine yapılan teşvikler söz konusu olduğunda bunu büyük bir sevinçle karşılayanların, ayakta kalma mücadelesi veren milyonların ödediği vergiler söz konusu olduğunda bütçeyi hatırlaması şaşırtıcı değildir. Bütçe süreçleri, devletin kaynaklarını kimlerden sağlayacağı, harcamalarını kimler için yapacağı ile ilgili temel ve sınıfsal belgelerdir.

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Serkan Öngel’in yazısı