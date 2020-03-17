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Yaramazlara biraz batar!

Serkan Akcan: Teknik açıdan da duygusal açıdan da Fenerbahçe’nin teknik direktöre ihtiyacı var

Fenerbahçe Yönetimi sezonu hocasız tamamlamayı kafasına koyduysa Ersun Yanal neden gönderildi? Ersun hoca sezonu bitirir, en azından yönetim ve kadroya paratoner olur, yeni gelecek hocaya konforlu bir çalışma alanı bırakabilirdi. Fenerbahçe Yönetimi; Emre Belözoğlu, Volkan Demirel gibi sözü dinlenir figürlerle işi götüreceğini düşünüyor ve bunun yanlış olduğu en başından beri ortada. Kadro hocasızlığa reaksiyon vermiyor. Teknik açıdan da duygusal açıdan da Fenerbahçe’nin bir teknik direktöre ihtiyacı var. Sadece sezonu tamamlamak adına değil, yeni sezonu planlayıp mantıklı bir kadro planı için de bu gerekli. Sonuç; en kötü hoca bile hocasızlıktan iyidir.

Serkan Akcan’ın yazısı

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