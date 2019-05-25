Serkan Akcan: Şampiyon olmak isteyen takım 46 gol yemez

Beşiktaş ile Trabzonspor’un 3.’lük yarışı cuma gecesini biraz daha iddialı hale getirdi. Kasımpaşa’ya ligin ilk yarısında 4-1 kaybeden Beşiktaş psikolojik bir kırılma yaşamıştı.

Mayıs’ı Aralık’ta kaybetmişti aslında. Yeniden yarışa ortak olmayı önemli oranda Burak Yılmaz ve Adem Ljajiç’e borçlu. Burak dün gece yoktu, yerine Güven oynadı. ‘İyi ki de oynadı’ dedirtti. Kaleye yüzünü döndüğü yer ile kat ettiği mesafeye bakınca attığı ilk gol çok üst düzey bir santrforun atacağı cinstendi

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Beşiktaş’ın yediği ilk gol sezonun özetiydi aslında. Şampiyonluğa oynayan bir takım sezonda 46 gol yemez. Eğer yerse, üçüncülüğe sevinir hale gelir.

Serkan Akcan’ın yazısı