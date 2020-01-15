Serkan Akcan: Mevlüt’ün etkisizliği Muriç’i daha da yüceltti

Mevlüt’ün etkisizliği Muriç’i daha da yüceltti doğrusu. Fenerbahçe’nin ikinci santrforunun en azından kupada takımı taşıması beklenir. Mevlüt’te böyle bir emarenin olmaması şaşırtıcıydı. Yanal’ın Ferdi Kadıoğlu’nda ısrarcı olması Fenerbahçe’ye yakın vadede oyuncu satışından büyük paralar kazandırabilir. Ferdi çok yetenekli ve bunun fazlasıyla farkında. Sadece oynamaya ihtiyacı var.
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Erdoğan: İdlib’de bizzat önlem alırız; Hafter’e ders vermekten geri durmayız
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son dönemde Suriye’den, İdlib’deki bombardımanların neden olduğu göç dalgasına değinerek, “Gerekirse bizzat önlem alırız” dedi. Erdoğan, ateşkesi son dakikada imzalamayarak masadan kalkan Hafter’e ise “Darbeci Hafter’e hak ettiği dersi vermekten de asla geri durmayacağız” diyerek seslendi.
Endoskopi sırasında ölüme neden olduğu öne sürülen anestezi ilacı Meclis’te
CHP İstanbul Milletvekili Murat Emir, Isparta Şehir Hastanesi’nde bir kişinin endoskopi çekilirken hayatını kaybetmesine, farklı taramalardan geçen beş kişinin de yoğun bakıma alınmasına neden olduğu öne sürülen ve Sağlık Bakanlığı’nın il sağlık müdürlüklerine gönderdiği ‘çok acele’ damgalı yazıyla kullanımını sonlandırdığı ‘dormofol’ adlı anestezi ilacını Meclis gündemine taşıdı.
İŞKUR: Kayıtlı işsizler aralık ayında yüzde 3.8 azaldı
Kayıtlı işsiz sayısı aralıkta, bir önceki aya göre yüzde 3.8 düşüşle 3 milyon 872 bin 211 kişiye geriledi.
İran’da düşürülen yolcu uçağıyla ilgili şüpheliler gözaltına alındı
İran’da Ukrayna’ya ait yolcu uçağının düşürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada bazı kişilerin gözaltına alındığı belirtildi.
İstanbul’da en çok hırsızlık Kadıköy’de
İstanbul’da 2019 yılı içinde toplam 34 bin 444 hırsızlık olayı yaşandı. En fazla hırsızlık 1871 olayla Kadıköy’de olurken hırsızların ‘favori’ saati 05.00-06.00 aralığı oldu.