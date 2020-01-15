Serkan Akcan: Mevlüt’ün etkisizliği Muriç’i daha da yüceltti

Mevlüt’ün etkisizliği Muriç’i daha da yüceltti doğrusu. Fenerbahçe’nin ikinci santrforunun en azından kupada takımı taşıması beklenir. Mevlüt’te böyle bir emarenin olmaması şaşırtıcıydı. Yanal’ın Ferdi Kadıoğlu’nda ısrarcı olması Fenerbahçe’ye yakın vadede oyuncu satışından büyük paralar kazandırabilir. Ferdi çok yetenekli ve bunun fazlasıyla farkında. Sadece oynamaya ihtiyacı var.

Serkan Akcan’ın yazısı