Serkan Akcan: Ligin 9. haftasına gelindiğinde Beşiktaş hâlâ eksi averajda, Galatasaray’ın durumu da çok farklı sayılmaz

Güneş ile ligin en şutör takımlarından biri olan Beşiktaş, Abdullah Avcı döneminde bu istatistik kaleminde ilk beşe bile giremiyor. Fenerbahçe’den sonra topa en çok sahip olan takım Beşiktaş ama bu istatistik kaleye attığı isabetli şutla birleşmediği sürece bir işe yaramıyor.

Ligin 9. haftasına gelindiğinde Beşiktaş hâlâ eksi averajda. Galatasaray’ın durumu da çok farklı sayılmaz. Terim ve ekibinin derinleşen bir forvet sorunu var. Yarın oynanacak derbi iki takım için de bir anlamda var olma yarışına dönmüş durumda.

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Serkan Akcan’ın yazısı