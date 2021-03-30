Serkan Akcan: Letonya’yı en son 1924’te yenmiş olmanın izahı yok

Ülke futbolu olarak bazen inanılması güç istatistiklere imza atabiliyoruz. İngiltere’ye resmi maçlarda gol atamamak, düne kadar öğrenilmiş bir çaresizlikken bugün yeni jenerasyonumuzun kabul etmeyeceği bir detaya dönüşmüş durumda. Fakat Letonya’yı en son 1924’te yenmiş olmanın izahı yok. O yüzden bugün oynayacağımız müsabakanın 2022 Dünya Kupası’na katılma yolundaki önemi kadar tarihsel bir veriyi düzeltme adına da önemli olduğunu anlamalıyız. Şenol Güneş ve öğrencilerinin Hollanda’ya 4, Norveç’e 3 atarak elemelere görkemli bir başlangıç yapması grubu lider bitirme yolunda önemli bir adımdı. Şayet bugün Letonya’yı İstanbul’da yenersek eylül ayında Karadağ ve Cebelitarık maçları düşünüldüğünde 7 Eylül’deki Hollanda deplasmanına 15 puanla çıkma şansımızı kuvvetlendireceğiz.

Serkan Akcan’ın yazısı