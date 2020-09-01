Serkan Akcan: Fenerbahçe’nin kabuk değiştirdiğini görüyoruz

Fenerbahçe’nin kabuk değiştirdiğini her hazırlık maçında biraz daha net görüyoruz. Antalya karşısında sahanın her bölgesinde Fenerbahçe’nin üstünlüğü vardı. Geçen iki sezondan farklı olarak Erol Bulut ve öğrencileri neredeyse pozisyon vermeden, kalelerine şut çektirmeden maç bitirmeyi başardılar. Frey çok çalışkandı, Thiam tüm gollere doğrudan dokundu, Caner ve Gökhan tüm takımın havasını değiştirdi ortaya böyle bir performans çıktı.
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Havalimanına yapılan hastane üçüncü ayında: 18’i yoğun bakımda 280 hasta
Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen ve 31 Mayıs’ta açılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’ne günlük ortalama 1000-1500 civarı hasta başvuruyor. Hastanede şu anda, 18’i yoğun bakımda olmak üzere 280 hasta tedavi görüyor.
Covid-19’u yenen doktor: Lütfen maskenizi yüzünüzden eksik etmeyin
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin başhekim yardımcısı ve kardiyoloji uzmanı Dr. Remzi Sarıkaya, hastalığı yenip görevinin başına döndü. Sarıkaya şu uyarıyı yaptı: “Bu süreçte beni en çok mutlu eden kimseye bulaştırmadan bu süreci atlatmam oldu. Bu zinciri sürekli maske takarak kırdım. Lütfen maskenizi yüzünüzden eksik etmeyin.”
Şerbetçiotuyla 6 bin 500 nüfuslu Pazaryeri’nde 11 milyon liralık ekonomi
Anadolu Efes şerbetçiotuyla Bilecik’in 6 bin 500 nüfuslu Pazaryeri ilçesinde 11 milyon liralık ekonomi yarattı. İlçedeki şerbetçiotu dikim alanları iki katına çıkarıldı.
İnce’den hatırlatma: 4 Eylül’de yola çıkıyoruz, yol arkadaşlarımızı bekliyoruz
‘Bin Günde Memleket Hareketi’ başlatacağını açıklayan CHP’li Muharrem İnce 4 Eylül’de yola çıkacağını hatırlatarak yol arkadaşlarına çağrıda bulundu.
Erdoğan Dereli’de: Dere yataklarını ıslah edeceğiz, yıkımsa yıkım, inşa ise inşa
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Giresun’da sel felaketinde işyeri zarar gören esnafa 50 bin liraya kadar olan zararın hibe olarak karşılanacağını söyledi. Erdoğan, bölgede 1 milyar 290 milyon liralık projenin hayata geçirileceğini duyurdu.