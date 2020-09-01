Serkan Akcan: Fenerbahçe’nin kabuk değiştirdiğini görüyoruz

Fenerbahçe’nin kabuk değiştirdiğini her hazırlık maçında biraz daha net görüyoruz. Antalya karşısında sahanın her bölgesinde Fenerbahçe’nin üstünlüğü vardı. Geçen iki sezondan farklı olarak Erol Bulut ve öğrencileri neredeyse pozisyon vermeden, kalelerine şut çektirmeden maç bitirmeyi başardılar. Frey çok çalışkandı, Thiam tüm gollere doğrudan dokundu, Caner ve Gökhan tüm takımın havasını değiştirdi ortaya böyle bir performans çıktı.

Serkan Akcan’ın yazısı