Serkan Akcan: FB ve Antalya Avrupa’ya gitmek için maça çıkıyor

Fenerbahçe için kabus gibi geçen bir sezondu şüphesiz. Ama her şeye rağmen 34. haftada alınacak 3 puan ligi 6. sırada bitirmek anlamına geliyor. Sarı- Lacivertli ekip Antalyaspor’u Kadıköy’de yendiği takdirde, Konyaspor Akhisar’ı mağlup etse bile ikili averajda önde olduğu için ligi 6. sırada tamamlayacak. Öte yandan Antalya için de Avrupa Ligi hedefi hala canlı duruyor. Elbette bunun için Yeni Malatya’nın Bursaspor karşısında puan kaybetmesi gerekecek. Antalyaspor, geçen hafta Malatya’yı 3-0 yenip ikili averajı lehine çevirdiği için puan eşitliğinde Avrupa’ya giden taraf olacak…
Fenerbahçe’nin yeni sezon planlamasına bugünden başlaması şart. Ersun Yanal ve öğrencileri Antalya’yı yenip 46 puana ulaşma ve ligi 6. bitirme şansını iyi kullanmalı.