Serkan Akcan: FB-Alanyaspor maçında ligin en etkili hücum eden iki takımının mücadelesini izleyeceğiz

Ligin en etkili hücum eden iki takımının mücadelesini izleyeceğiz. Fenerbahçe, ikinci yarının başlangıcıyla birlikte dominant bir oyuna geçti, topa oldukça nitelikli sahip oluyor ve her maç şut rekorunu zorluyor. Vedat Muriç ile Kruse’nin uyumu, Tolga Ciğerci’nin sol kenardaki muazzam katkısı, Gustavo-Ozan merkezinin pas kalitesi Fenerbahçe’nin oyun standartını yükseklere çekti. Alanya da tıpkı Fenerbahçe gibi oyununu geliştiren, topa rakibi kadar sahip olmasa da bol şut deneyen ve buna mukabil ligin en golcü ikinci takımı.

Serkan Akcan’ın yazısı