Serkan Akcan: FB-Alanyaspor maçında ligin en etkili hücum eden iki takımının mücadelesini izleyeceğiz

Ligin en etkili hücum eden iki takımının mücadelesini izleyeceğiz. Fenerbahçe, ikinci yarının başlangıcıyla birlikte dominant bir oyuna geçti, topa oldukça nitelikli sahip oluyor ve her maç şut rekorunu zorluyor. Vedat Muriç ile Kruse’nin uyumu, Tolga Ciğerci’nin sol kenardaki muazzam katkısı, Gustavo-Ozan merkezinin pas kalitesi Fenerbahçe’nin oyun standartını yükseklere çekti. Alanya da tıpkı Fenerbahçe gibi oyununu geliştiren, topa rakibi kadar sahip olmasa da bol şut deneyen ve buna mukabil ligin en golcü ikinci takımı.
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‘Çın Sabahta’ buluşalım
Şehir Tiyatroları’nda geçtiğimiz günlerde galası yapılan ‘Çın Sabahta’ oyunu; bu yalnız sevgisiz gündelik hayatın içinde, birbirine tesadüfen komşu olan iki kadının birbirlerine nasıl iyi geldiklerini anlatıyor.
Herhangi bir uzvu kıpırdadığında heyecan yaratabilen muhalefet!
Boykotun süresi ve sonucunun pek önemi yok bana kalırsa; sabah akşam horlanan, sövülen, ödediği vergi ‘israf’ nedeniyle heba edilen, çoluk çocuğunun geleceği karartılan ve akıllarıyla dalga geçilen milyonlarca insanın deneyimlediği, eğitici-dönüştürücü işlevi olan her ‘yurttaşlık anı’ önemli…
İdlib’deki gözlem noktalarına komando ve mühimmat takviyesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib’deki gözlem noktalarına güçlendirme maksatlı komando ve mühimmat gönderdi.
Yetkili: Suriye hükümeti alanında kalan üç gözlem noktası tahliye edilmeyecek
Güvenlik kaynakları Suriye’de TSK’nın üç gözlem noktasının Suriye hükümetinin kontrolündeki alanda kaldığını, buradan tahliyenin söz konusu olmadığını ve herhangi bir saldırıya karşı Türkiye’nin en sert cevabı vermeye de hazır olduğunu belirttiler.
Araştırma: Pangolin, corona virüsünün taşıyıcısı olabilir
Reuters’ın Çin’deki bir araştırmaya dayandırdığına göre, yeni tip corona virüsü, yasa dışı yollardan ülkeye getirilen pullu karıncayiyenler (Pangolin) aracılığıyla yarasalara, oradan da insanlara bulaşmış olabilir.