Seriye ‘Kocaman’ bir nokta: Konyaspor’a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe ligde beş maç sonra kaybetti 

Süper Lig’de 25’inci haftanın açılış maçında Aykut Kocaman’ın çalıştırdığı Konyaspor’u Şükrü Saracoğlu’nda konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Konyaspor’un golleri 15 ve 22’nci dakikalarda Riad Bajic ve 54’üncü dakikada Ömer Ali Şahiner’den gelirken, sarı-lacivertlilerin gollerini 22’nci dakikada Martin Skrtel ve 72’nci dakikada Moussa Sow kaydetti.

Süper Lig’de Fenerbahçe deplasmanında ilk galibiyetini alan Konyaspor bu sonuçla puanını 35’e yükseltti. Ligde beş maç aradan sonra kaybeden Fenerbahçe ise 44 puanda kaldı.

Kolu kırılan Fernandao ameliyata alındı

Karşılaşmanın 33’üncü dakikasındaki bir hava topu mücadelesinde Konyaspor’un kalecisi Serkan Kırıntılı ile çarpışan Fernandao’nun sol kolunda kırık oluştuğu açıklandı. Hastaneye kaldırılan Brezilyalı oyuncunun ameliyata alındığı öğrenildi.