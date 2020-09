Serinlemek için maskeyi ıslatanlara uyarı: ‘Yapmayın; etkinliği azaltıyor’

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, serinlemek için maskeyi ıslatanları uyardı: “Etkinliğini azaltıyor.”

Fotoğraf: DHA

Geçen hafta Basra alçak basıncının etkisi ile birçok kentte sıcaklık rekorları kırıldı.

Sıcaktan bunalanlar serinlemek için türlü yollar denedi.

Maskelerini ıslata hatta buzdolabında bekleterek kullandıklarını belirten Taşova, ıslak maskenin kullanılmaması gerektiğini açıkladı.

Böyle kullanıldığında maskenin etkinliğinin azaldığını vurgulayan Taşova şunları söyledi: “Buzluğa da koyuyorlar, keşke işe yarıyor olsa, biz herhalde Adana’da çok tercih ederiz böyle bir olayı. Şimdiki bilgilerimizin ışığında ıslak ortam her zaman mikroorganizmaların, bakterilerin kolay yerleşip bizi enfekte edebileceği bir yerdir. Biz bu tür kullanımları tasvip etmiyoruz.”

‘Çöpe atıp elimizi yıkayalım’

Yere atılan maskelerin çevre sağlığı açısından tehdit oluşturduğunu dile getiren Taşova, “Bir kişi dokunduğunda oradan mikroorganizmalar o sekrasyonlarla geçebilir. Evde de normal çöp kutusuna atabiliriz. Yeter ki bir barınaklı kutuda olsun. Elimizi de hemen ardından yıkayalım” dedi.

Eldiven kullanımına kesinlikle karşı olduğuna işaret eden Taşova şunları söyledi: “Eldiven kullandığınız zaman elinizi yıkamıyorsunuz. Ama o eldivenle sanki elinizmişçesine her yere dokunuyorsunuz ve her yere dokunduğunuz o eldivenli ellerinizle gözlüğünüzü düzeltiyorsunuz, maskeyi düzeltiyorsunuz, çantanıza dokunuyorsunuz. Sanki o eldiven mikrop tutmuyormuş gibi her yere dokunuyorsunuz. O kadar güzel mikrop tutuyor ki o eldiven. “