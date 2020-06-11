Serinlemek için Kızılırmak’a giren üç çocuk boğuldu

Sivas’ta, serinlemek için girdikleri Kızılırmak’ta kaybolan üç çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre patates ekimi için kente giden mevsimlik tarım işçilerinin çocukları Mahmut Yağmur (12), Kadir Yağmur (10) ve Mehmet Zurnacı (8) serinlemek için Kızılırmak’ın Kızılkavraz köyünden geçen bölümünden suya girdi.

Reklam

Çocukların ırmakta kaybolduğu bilgisi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Irmak kenarında çocukların giysilerini bulan AFAD ekipleri, suda arama çalışması başlattı. Dalgıçlar üç çocuğun cansız bedenini kayboldukları yerden yaklaşık 50 metre uzaklıkta buldu.

Cenazelerin sudan çıkarılışı sırasında çocukların aileleri sinir krizi geçirdi.

Reklam

Çocuklarla suya girdiği ve kaybolduğu belirtilen Hasan Karakuş’un (29) ise korktuğu için önce ırmak kenarından uzaklaştığı, sonrasında yardım çağırmak amacıyla polis merkezine gittiği öğrenildi.









