Serinhisarlılar beton tesisine karşı mücadele ediyor

SEDA KARATABANOĞLU

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde Akça Hazır Beton’a ait taş ocağı ve hazır beton tesisinin genişletilmesi için şirket yetkilileri tarafından düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) halkın katılımı toplantısı, ilçe sakinlerince “Başka Serinhisar yok” denilerek protesto edildi.

Fotoğraflar: DHA

Akça Hazır Beton, Serinhisar’da bünyesinde taş ocağı şantiyesi ve hazır beton tesisi bulunan kalker ocağı alanı kapasite artırımı için alınan ÇED olumlu raporunun halka sunulması amacıyla Serinhisar Belediyesi Kültür Merkezi’nde halkın katılımı toplantısını düzenledi.

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‘Dinamit değil horoz sesiyle uyanmak istiyoruz’

19 Haziran’daki toplantıya ‘Başka Serinhisar yok’, ‘Dinamit değil, horoz sesiyle uyanmak istiyoruz’ ve ‘Taş ocakları ekolojik dengeyi bozuyor, istemiyoruz‘ dövizleriyle gelen Serinhisarlılar tarıma, hayvanlara ve insan sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle tesisin kapasite artırımını protesto etti.

Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri yerel halkın gösterilerinin devam etmesinin ardından toplantının yapılamayacağına dair karar verince ilçe sakinleri dağıldı.

‘Belediye olarak halkın yayındayız‘

Belediye olarak halkın yanında yer aldıklarını ifade eden Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, “Tesisin tozu ilçemize zarar veriyor. Bitki örtüsüne, hayvanlara ve insan sağlığına zarar veriyor” diyor. Gerekirse hukuki yollara başvuracaklarını belirten Gemi, şirketin atacağı adımı beklediklerini söylüyor.

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‘İlçede akciğer hastalıkları arttı‘

Diken’e konuşan ve isminin yazılmasını istemeyen Serinhisar’daki bir muhtar, tesisin ekili tarım alanlarına zarar verdiğini belirterek söze başladı.

Tesisin tozundan Akça’nın kendisinin de etkilendiğini söyleyen muhtar, “Tesisin hemen yanındaki tarım arazisine Akça tarafından önce kiraz ağaçları dikildi. Tozdan dolayı verim alamayınca kiraz ağaçlarının yerine badem ağaçları diktiler” dedi.

İlçe sakinlerinin tesisin 3 bin metreküplük kapasitesinden zarar gördüğünü 7 bin 300 metreküplük kapasitede nasıl yaşayacaklarını soran muhtar, “Bizim sesimizi ne siyasiler duydu ne de Denizli’deki zenginler. Biz burada mağduruz, tozdan rahatsızız. İlçede nefes darlığı, Koah ve akciğer hastalıkları arttı. Üniversiteden burada araştırma yapması için talepte bulunuyoruz o bile yapılmıyor” diye konuştu.

Fotoğraf: Akça Hazır Beton

Serinhisar Belediyesi Meclis Üyesi Nurgül Kabukçu, tesisin köye verdiği zararı tespit etmek için bilimsel araştırmalara başvuracaklarını belirterek, “Sivil toplum kuruluşları, Sağlık Bakanlığı ve İl sağlık Müdürlüğü’nün yapacağı araştırmalar sonucu hak mücadelemize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Şirket yetkilisi: Tüm önlemleri alıyoruz

Diken’in sorunlarını yanıtlayan Akça Hazır Beton Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Semra Akça Acar, “Halkın katılımı toplantısının engellenmesinin nedeni, tesisinin Serinhisar’a zarar vermesi değil, kişisel zayıflıklar olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Serinhisar sakinlerinin taş ocağı ve beton tesisi istememelerinin garip bir durum olduğu söyleyen Akça Acar sözlerini şöyle sürdürdü: “Tesisimiz Serinhisar’a 5 km uzaklıkta. Tesisin konumu gereği Serinhisar ovasını etkileyecek bir durum yok. Yol sulaması ve su indirgeme sistemiyle üretim yaparak tüm önlemlerimizi alıyoruz. Tesis yetkili kurumlarca denetleniyor.”

Tesisten kalkan tozun Denizli-Antalya yolundaki trafiği olumsuz etkilediğine dair iddiaları sorduğum Akça Acar, “Tesis karayoluna yaklaşık 1 km uzaklıkta. Ancak toz yola doğru gelmiyor. Yoldaki tozun kaynağı yolun bakımsız olması” diye yanıt verdi.