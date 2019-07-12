Serhat Demirtaş: Başkan kombine kart ve forma satar mı?

Eğer şehriniz Trabzon ise koskoca bir şehir ve dünyadaki tüm mensupları o takım ile yatıp kalkıyorsa satar. Eğer ekonomik durumların sıkışıklığına rağmen kenti futbolun içinde tutmak zorundaysanız satar. Eğer Trabzon kentinin gerçeklerinin farkındaysanız yine satar. Burada mesele 100 yerine 150 formanın, kombine kartın satılması değildir.

Mesele, başkanından tüm yönetim kuruluna kadar Trabzonsporlular’a açılmak, aradaki bağları güçlendirmektir. Zira Trabzonspor tüm kombinelerini satıp kapalı gişe bile oynasa dev bütçelerle ekonomik olarak yarışma imkanı yok. Ancak kentin özelliklerini bilirseniz işiniz çok kolay olur.

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Serhat Demirtaş’ın yazısı