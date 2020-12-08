‘Sergilenen eserim çöpe atıldı’ diye müzeye dava açtı

Sanatçı David Lew, bir sergi kapsamında yer alan eseri çöpe atıldığı gerekçesiyle ABD’nin Los Angeles kentindeki bir müzeye ve kentin yerel yönetimine dava açtı.

Fotoğraf: Twitter

Lew, dava dilekçesinde, 2018 yılında Çin Amerikan Müzesi’nin avlusunda sergilenen eserinin sergi devam ederken müze çalışanları tarafından çöpe atıldığını ifade etti.

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Tuvalden yapılan 88 çantanın çamaşır ipine asıldığı eserin ABD’deki çamaşır yıkama işlerinde çalışan Çinli göçmenlere gönderme yapan Lew şöyle konuştu: “Bu çantaların her biri sergi bitince 88 dolara satılacaktı. Ancak sergi devam ederken yok olduklarını fark ettim. Bu Super Bowl’u izlerken sonuç elde edilememesi gibi. Büyük hayalkırıklığı yaşadım.”

Müze yönetimi ise 88 torbanın 14’ünün düştüğünü söylemekle yetindi. Dava dilekçesine göre belediyenin temizlik işlerinde görevli çalışanları serginin bitmesine günler kala çamaşır ipinde asılı kalan diğer çantaları da topladı ve attı.

Serginin küratörlerinden Charles Hoover, “Masum bir insan hatası olduğunu tahmin ediyorum” derken müzenin avukatı Melvin Avanzado, iddiaların incelendiğini açıkladı.

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Müzenin binasının sahibi Los Angeles belediyesi, işletmesini de yerel yönetim yapıyor.