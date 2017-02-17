Sergen Yalçın varsa ‘sıkıntı yok’: Bursaspor’u 2-0 mağlup eden Kayserispor ‘üçte üç’ yaptı 

Süper Lig’de 21’inci haftanın açılış maçında Bursaspor’u Kadir Has Stadyumu’nda ağırlayan Kayserispor, sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı takımın golleri 49’uncu dakikada Welliton ve 79’uncu dakikada Rotman’dan geldi. Konuk Bursaspor’da Deniz Yılmaz 19’uncu dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla Kayserispor puanını 22’ye yükseltirken, Bursaspor 28 puanda kaldı.
Sergen Yalçın’la beş maçta 10 puan
Sezonun ilk yarısını 16’ncı sırada tamamlayan Kayserispor, ligde çıktığı son beş maçta 10 puan topladı.
Devre arasında teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın’ı getiren sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarının ilk maçında Başakşehir karşısında alınan 5-0’lık farklı mağlubiyetin ardından Akhisar Belediyespor’la 0-0 berabere kaldı.
Fenerbahçe’yi evinde 4-1 mağlup ederek dikkatleri üzerine çeken ve geçen hafta Galatasaray deplasmanından üç puanla dönen Kayserispor, Bursaspor galibiyetiyle seriyi üç maça çıkardı.