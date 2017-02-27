Sergen Yalçın ‘sıkıştırılmış’ maç programını ‘adaletsiz’ buldu: Üç günde iki maç bize ağır gelecek

Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında 2 Mart Perşembe günü Fenerbahçe’yi konuk edecek Kayserispor’un teknik direktörü Sergen Yalçın, bu karşılaşmadan üç gün sonra ligde Kasımpaşa ile karşılaşacakları mücadeleyi hatırlatarak, “Üç gün içinde iki önemli maç ama bize ağır gelecek” dedi.

‘Adaletsiz bir program’

DHA’nın haberine göre, Kasımpaşa’nın kupada Rizespor’u ağırlayacağı çeyrek final ilk maçını 28 Şubat Salı günü oynayacağına dikkat çeken Yalçın, şunları söyledi: “Bize sıkıştırılmış bir program gibi geldi. Hafta sonu karşılaşacağımız Kasımpaşa kupa maçını iki gün oynayacak. Onlar beş gün dinlenme fırsatı bulurken biz üç gün dolmadan lig maçına çıkacağız. Bizim açımızdan adaletsiz bir program olarak duruyor, bu program. Ligdeki konumumuzdan dolayı kupa ve lig maçı ağır gelebilir. O nedenle bu iki maçta bütün sporcularımızı kullanmamız gerekebilir.”

‘Üç günde iki maç pek adil değil’

Sırlamadaki yerleri itibariyle lige önem verdiklerini vurgulayan 45 yaşındaki teknik direktör, şöyle devam etti: “İki kulvarda da iddialıyız ama üç günde iki maç pek adil değil. Ligde iyi oynuyoruz, kazanıyoruz ama kurtulmaktan kurtulduk diyemeyiz. sporcularımız inanılmaz bir duruş sergiliyorlar, müsabakalarda. Ama şu anda ligde düşmekten kurtulduk diyemeyiz. Kırmızı çizgiye en yakın takım biziz. Kurtulduk diyemeyiz ama önümüzde oynayacağımız 12 maç var performansımızı devam ettirebilirsek ama dediğim gibi üç günde iki maç, zor. Bunu bahane olarak söylemiyorum ama programın pek doğru yapıldığını söyleyemem.”