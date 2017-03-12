Sergen Yalçın ‘övgü beklemiyor’: Futbol hayatımızda zaten bir ton aldık, mücadelemizi takdir etsinler yeter 

Devre arasında 16’ncı sırada aldığı Kayserispor’la ligde yedi maçtır kaybetmeyen ve son olarak lider Beşiktaş’la deplasmanda 2-2 berabere kalan teknik direktör Sergen Yalçın, “Övgü beklemiyoruz. İstediğimiz tek şey mücadelemizin takdir edilmesi” dedi.

‘Güzel futbol izletmek istiyoruz’

Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Kayserispor olarak göze hoş gelen bir oyun oynamak için sahaya çıktıklarını vurgulayan Yalçın, şunları söyledi: “Sürekli bundan bahsediyoruz. Gelenlere güzel futbol izletmek istiyoruz. Bizim amacımız bu. Bugünkü maçta da elimizden geldiğince iyi oynamaya çalıştık. Top tutmaya, hücum yapmaya, birlikte savunmaya çalıştık. Beşiktaş çok güçlü bir takım. Onlara karşı savunmak çok zor. İnanılmaz bir hücum zenginliği var. Her bölgeden geliyorlar. Göbekten geliyorlar, kenardan geliyorlar. Talisca geliyor, Aboubakar geliyor, Babel geliyor, Cenk geliyor. Çok fazla hücum aksiyonu olan oyuncular var Beşiktaş’ta. Beşiktaş’a karşı savunma yapmak biraz zor. Oyun içinde de bunun sıkıntısını yaşadık zaman zaman ama oyunsal anlamda oyuncularımla gurur duyuyorum. Çünkü 90 dakika boyunca sağlam, dimdik ayakta durdular.”

‘Futbol hayatımızda zaten bir ton övgü aldık’

Ligde kazandıkları maçların tümünde iyi bir futbol ortaya koyduklarını vurgulayan Kayserispor Teknik Direktörü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Övgü beklemiyoruz çok fazla. Övgü önemli değil. Futbol hayatımızda zaten bir ton övgü aldık. İstediğimiz tek şey verdiğimiz mücadelenin takdir edilmesi. Küme düşme hattının bir tık üzerindeyiz. Belki bu bir puan ligin sonunda bizi kümede bırakacak. Çok rahat bir yerde değiliz ligde. Kayserispor olarak tek hedefimiz kümede kalmak. Başka hiçbir hedefimiz yok.”