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Yaramazlara biraz batar!

Şeref Oğuz: Vatandaş neden dövizini bozdursun ki?

Halk biliyor ki Merkez’in rezervi (kefen parası) dahi uçurulmuş. Elinde dolar varsa satmadığı gibi, paraya ihtiyacı olunca gider bankadan yüksek faizli lira kredisi alır ve yine de dolarına dokunmaz.

Haksız da denilemez… Bilir ki enflasyonuyla oynanmış ekonomide güveneceği para, ne yazık ki ABD’nin, AB’nin parasıdır, kendi parası değil… Merkez dahi rezervi için dolar alma gayretindeyken, vatandaş neden dövizini bozdursun ki… Sadece Merkez değil, herkes ‘kefen parası’ derdinde iken üstelik…

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Kişilerin bencilleşmesi toplumları çökertir. Merkez’in, ancak rezervini yerine koyarak kişilerin bencilleşmesine karşı güven oluşturabilir. Yastık altına gitti, döviz dengelemek için satıldı gibi açıklamalar, halkı ikna etmek şöyle dursun, ‘dolar al’ tavsiyesine dönüşecektir. Merkez’e mesaj; “söyleme, yap. Yaptığını göster…” sonra halktan dolar bozmasını iste…

Şeref Oğuz’un yazısı

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