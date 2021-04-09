Şeref Oğuz: Türkiye, kalıcı ayrışma tehlikesinde hangi tarafta kalacak?

FED’in eski başkanı, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen; dün dikkate alınması gereken bir uyarı yaptı; “global ekonomide kalıcı ayrışma yaşanabilir.” Kalıcı ayrışma; zaten giderek bozulan gelir dağılımının ülkeler arasında daha şiddetli yaşanacağı kehanetidir.

Türkiye; kalıcı ayrışma tehlikesinde hangi tarafta kalacak? Bana göre orta gelir tuzağındaki patinaj, bizi kalıcı fakir ülkeler grubuna itebilir. Abartılı bulan, internet hızı ve patent üretimine baksın. Göreceği şudur, Endüstri 4.0 dilimizde ama lafla peynir gemisi yürütmeye çalışıyoruz.

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Şeref Oğuz’un yazısı