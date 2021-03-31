Diken

Yaramazlara biraz batar!

Şeref Oğuz: Şartlar olgunlaşmışsa, kriz bir gece yarısı tetiğine bakar

Endişem; 13 yıl önceki küresel krizin ateşinin bu defa kendi ülkemden ateşlenmesi… Şartlar olgunlaşmışsa, bir gece yarısı tetiğine bakar.

Piyasa aktörlerinin dilinde bir takoz var. Dolara ‘takoz’ desteği var ama sürekli takozdan atıyor. Peki, bu takozu kim koyuyor? 1-ihracatçı, 2-parası dolarda olan, 3-altın iddiharcıları, 4- hükümetin anayasa ve seçim gündemi.

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Soru şudur; döviz, takoz tutmuyorsa frenlenebilir mi? Hele ki reformsuzluk yüzünden Merkez’in gizli başkanı olmuşken… Bana göre yeni guvernörümüz; Dolar Euroğulları…

Şeref Oğuz’un yazısı

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