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Yaramazlara biraz batar!

Şeref Oğuz: Merkez Bankası’nın kıpırdamaya mecali olmayacak

Nisan ve Mayısta Merkez Bankası’nın kıpırdamaya mecali olmayacak. Zira enflasyon buna izin vermeyecek. Dolar bir yandan, enflasyon bir yandan; faizi yukarıda tutacak. Guvernör, çabalasa bile yapışkan enflasyon ve zıplamış kurla; sadece TCMB politika araçlarıyla baş edebilmesi güç…

Görünen; yeni başkanın TCMB’nin kurumsal kimliğinde Ağbal’ın adımlarını öne çıkardığıdır. Ancak sorun, bunun ne kadar süreceği, hayata geçirilip geçirilemeyeceğidir. Faiz düşürse döviz çıldıracak, yükseltse kellesi tehlikede…

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Şeref Oğuz’un yazısı

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