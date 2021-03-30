Şeref Oğuz: Madem faizleri indirmeyecektin, Ağbal’ı neden infaz ettik?

Dört aydır yüksek faiz ödüyoruz. Politika faizimiz %10,25’ten %19’a yükseldi. Cumhurbaşkanı bizzat kendisi söylemişti; “acı ilaç içmemiz gerektiğinin farkındayız.” Öyle de oldu, acı ilâç, faiz drajesiyle bünyeye girdi. Söz konusu vatan ise gerisi teferruat zaten… Neticede ucunda sağlık var ne de olsa…

(…) Tedaviyi yarım bırakmış hasta gibi, eski reçetenin acı ilaç tadı ağzımızda iken yeni eczacımız Şahap, “faizi indirmekten kim söz etti ki?” sitemini yapıverdi bizlere… Ancak Merkez Eczanesi’ne atanma gerekçesi tam da bu aslında, Ağbal’ın önden yüklediği faizi indirmek…

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Ne mi oldu dersiniz? Faiz inmeden döviz ‘inmiş gibi’ davrandı ve tırmanma şeridinde yerini aldı. Sorum şu; mademki faizleri indirmeyecektin, Ağbal’ı neden infaz ettik biz?

Şeref Oğuz’un yazısı