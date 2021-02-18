Şeref Oğuz: Hazine’nin mali duruşu, hükümetin reformist duruşu nerede?

Bugün Merkez’in enflasyon artışına proaktif tedbir olarak 100 puan artırıp artırmayacağı ihtimalini tartışıyoruz. Neden? Çünkü Merkez, enflasyonla mücadelede tek başına kaldı. Sizce enflasyon tek başına Merkez ve TÜİK’in gayretleriyle frenlenebilir mi? Tabii ki hayır…

Zira enflasyon; TÜİK’in sepet tazeleme, itibar güncelleme gayretine rağmen tırmanıp duruyor. Merkez’in finansal duruşu tamam da Hazine’nin mali duruşu, hükümetin reformist duruşu nerede? Tersine dolarizasyon? 232 milyar $’a park eden döviz tevdiat hesapları? Ya birikmesi gereken rezervler?

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Acı ilaç diyorduk ya… Faizden daha acı ilâç mı olur? Peki, sadece faiz ilacıyla olur mu? Asla olmaz. TÜİK’in de Merkez’in de gayreti bir yere kadar. Bize reform lazım hanımlar beyler…

Şeref Oğuz’un yazısı