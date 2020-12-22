Şeref Oğuz: Enflasyonun ateşini doğru ölçemeyince dereceyi saptırmak, Türkiye’ye zarar veriyor

Ya veriler eksik veya şüphe uyandırıyorsa? O zaman hastanın ateşini yanlış öçler, tansiyonunu eksik alır, tedaviyi zora sokarsın. O halde; TÜİK’in istatistikleri, gerçeği yansıtmalı, şüphe uyandırmamalı ve zamanında üretilmeli.

Toplum, enflasyon rakamlarının talimatla yayınlanmadığından emin olursa; üretilecek politikalara güvenebil ir, alınan kararları destekler. Enflasyonla topyekûn mücadeleye katılabilir.

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Doğrusu şu ki devletin resmi ama gayriciddi rakamlarıyla verilen kararlar da gayriciddi olur. Enflasyonun ateşini doğru ölçemeyince dereceyi saptırmak, Türkiye’ye zarar veriyor.

Şeref Oğuz’un yazısı