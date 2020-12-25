Şeref Oğuz: Doları enflasyon, altını corona yönetecek

Tersine dolarizasyon için Merkez, yapması gerekeni yaptı ve faizi %15’ten %17’ye çekti.

Evet, bu son olur umarım. Umut, her şeydir ama asla bir yöntem değildir. Faizin 2021 boyunca %17’yi aşmaması hatta piyasanın gelişimine göre düşmesi beklenir de… Bu sadece Guvernör Ağbal’ın Merkez becerileriyle değil, Bakan Elvan’ın uygulayacağı mali politikalarla sağlanabilecek.

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Yetmeyecek; Merkez’e güvenin sürmesi, ‘enflasyon hedefi’ başarısına bağlı olacak ve reform adımları gözlenecek. Bence hükümet, Merkez’in bu acı faiz ilacını yerinde ve zamanında kullanmalı.

Yeni yıla doğru en sık sorulan soru; altın, döviz ne olacağına dairdir. Benim cevabım şudur: Döviz, enflasyon vadisindeki doğal yatağına dönmüştür ve gideceği yeri reformlar tayin edecektir.

Altın ise sağlık riskleri ve küresel gerilimleri tayin eden korona ile aşı arasındaki savaşın seyrine göre yol alacaktır. Peki ya Lira? Onun itibarını daha çok konuşacağız.

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Şeref Oğuz’un yazısı