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Yaramazlara biraz batar!

Şeref Oğuz: Büyüme ile şişmenin karıştırılmaması gerekir

Türkiye; üçüncü çeyrekte (Temmuz, Ağustos, Eylül) %6,7 büyüdü. 1 Haziran’da açılan ekonomide kredi patlaması, perakende, konut ve otoya hücumun da etkisiyle %5 civarı bekleniyordu. Peki, gerçekten büyüdük mü yoksa şiştik mi?

Büyümek için büyümek, kanserli hücrenin ideolojisidir. Ancak büyüme ile şişmenin de karıştırılmaması gerekir. Karın, büyümeyi temsil eden bebek ile de şişer, gaz ile de…

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Eğer reel ekonomiyi temsil eden doğum yoksa çeyrek rüzgârdan esen yelle biriken gaz, başka bir çeyrek; yel olur, uçar gider… Umulur ki gerçekten büyümüş olalım zira buna çok ihtiyacımız var.

Şeref Oğuz’un yazısı

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