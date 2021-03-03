Şeref Oğuz: Büyüdük ama neden işsizim, neden ev genciyim, neden kepenklerim kapalı?

Dünya aşılama ile birlikte kükremeye hazırlanıyor. Bizlerin riskleri ve fırsatları iyi değerlendirmemiz gerekir. Büyümeye sevinebilmek için; düşük enflasyon, düşük faiz, düşük işsizlik oranlarını görmeliyiz.

Az gittik uz gittik: Kişi başına milli gelir 8,599 $’a düştü. 2004’teki rakama gerilemişiz. Son 18 yılda aldığımız bir arpa boyu yol imiş meğer. Başladığımız yere dönmediğimiz kesin de dünya koşarken yerinde saymak, geriye gitmenin en hızlı yolu değil midir?

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Benim merak ettiğim, büyüdük ama ben neden hissedemiyorum, neden işsizim, neden ev genciyim, neden kepenklerim kapalı? Sahi, neden?

Şeref Oğuz’un yazısı