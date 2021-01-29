Şeref Oğuz: Ayçiçek yağı 25 liradan 75 liraya nasıl çıkar?

Ayçiçek yağı, 25 liradan 75 liraya nasıl çıkar? Nasıl sorusundan daha önemlisi; neden çıkar? Bu artışı maliyet, ithalat, gıda milliyetçiliği ile açıklayabilir misiniz? Bizde adı var kendi yok Gıda Komitesi, bun konuda ne düşünüyor acaba?

Cevabı ben vereyim; hiçbir şey… Son 3 kıştır yaşanan gıda terörüne karşı geliştirebildikleri tek çare; etiketleri dövmek, aracıyı lânetlemek, soğan deposu basmak… Kısaca kök sebebi terör olmayan bir sorunu, güvenlik tedbirleriyle çözme saplantısındalar.

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Elindeki tek araç çekiç olan, tüm sorunları çivi görürmüş. Bizim Gıda Komitesi de öyle… Üreticiyi örgütlemek, arazi bütünleştirmek, kooperatifleşme, ürün ekim planlaması, girdileri dolardan kurtarmak şart ama komitenin yaptığı; gıda fiyatlarıyla mücadele ediyormuş gibi yapmak…

Yumurtaya can veren rabbim; yumurta fiyatlarını zıplatan akılsızlığımıza çare verir inşallah…

Şeref Oğuz’un yazısı