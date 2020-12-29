Şeref Oğuz: Asgari ücrette vergi takozu kaldırılsın

İşveren tarafı; “elimizden gelen budur” diyor. Doğrudur. İşçi tarafı; “beklentimizi karşılamadı” diyor. Doğrudur. Hükümet; “enflasyonun 7 puan üzerinde refah payı sağladık” diyor. Doğrudur. Peki, bunda bir sorun yok mu? Herkesin aynı anda doğru olması mümkün mü? Değil elbette.

O halde sorun nedir? Sorun, asgari ücreti belirleme yönteminin arkaik kalması, eskimesi ve Türkiye optimaline cevap vermekten uzak, işçi-işveren sendikaları ve kamu arasında siyaset yapma alanı haline gelmesidir. Oysa bize veriye dayalı, hakkaniyetli, ekonomiyi rahatlatacak yöntem lâzım…

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Önerim şudur:

Asgari geçim endeksi oluşturulsun. Böylece asgari ücret; TÜİK’in resmi ama gayriciddi rakamlarıyla “enflasyonun şu kadar üzerinde” kabilinden sübjektif beyanlara değil, veriye dayandırılır.

Vergi takozu kaldırılsın; asgari ücretin işverene maliyeti ile işçinin eline net geçen rakam arasındaki farka vergi takozu (tax wedge) deniyor. Bu, ya kaldırılmalı veya azaltılmalı. Kamu, kendi üzerine külfet almadan tüm yükü işverene bindirirse, kayıtdışı istihdam benzeri sorunlar türer.

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Şeref Oğuz’un yazısı