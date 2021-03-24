Şeref Oğuz: Artık lira için değil dolar için mücadele veriliyor algısı oluştu bende

Görünen o ki Merkez cephesinde yeni bir şey var. O da yumruk yemiş piyasa ve para politikasında 180 derecelik çark etmenin, öfkeyle, kızgınlıkla, bıkkınlıkla karışık şaşkınlığı… “Finansal istikrarı bir kenara bırakıyoruz” talimatı ardından gelişen faiz, döviz ve enflasyon denklemleri…

Merkez’in ana işi fiyat istikrarıydı oysa. Tıpkı Sovyetler Birliği yıkılınca işsiz kalan NATO gibi, kuruluş yasasında yazan finansal istikrar görev emri iptal edilince; Merkez ne yapacak, ne yapabilecek? Piyasaları çıldırtan Ağbal’ın azli değil, 1-kimin değiştirildiği, 2-nasıl değiştirildiği ve 3- sıklığı oldu.

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Aslında konunun kimin başkan atandığıyla ilgisi de kalmadı. Zira merkez cephesinde yeni bir şey var ve 2 paralı ekonomide artık LİRA için değil DOLAR için mücadele veriliyor algısı oluştu bende.

Şeref Oğuz’un yazısı