Şeref Oğuz: Adil ve imtiyazsız uygulanırsa, acı ilaç ekonomimize sağlık kazandırabilir

Acı ilacın prospektüsüne bakıyoruz, yan etkileri belirtilmiş; zam, gelir azalması, kaynak aktarımına son, refah kaybı, kemer sıkma, kolay para kazandırmayan, baş ağrıtan, işsizliği arttıran ve sosyal gerilimi tırmandıran… Hele ki ilacın acı tadını, toplumun tüm kesimlerine eşit dağıtmadığınızda…

Acı ilacın birincil bileşeni, kaynakları akılcı yönetmek ise bu ilacı hazırlayan, önce kendi üzerinde denemeli… Misal kamu bu ilacı denesin, israfını önleyebiliyorsa vatandaşın, sanayici, tüccar, esnaf çiftçi üzerinde uygulansın.

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İnancım odur ki reform eşliğinde ve herkese, her kesime doğru dozda, adil ve imtiyazsız uygulanırsa, acı ilâç, ekonomimize sağlık kazandırabilir.

Şeref Oğuz’un yazısı