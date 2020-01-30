Diken

Yaramazlara biraz batar!

Serdar Turgut: ‘Yüzyılın Anlaşması’ diye çıkarılan metin ‘Neo-con Evanjelist’ işbirliğinin ültimatomu

Bu insanların bir kısmını tanıdım onlarla konuştum. Hatta aralarında bir tanesi bana Pentagon’da kendilerinin düşündüğü Kürt devletinin haritasını bile göstermişti, bugün de Washington arka sokaklarında hayli aktif. Neo-con ve Evanjelist olan o Yahudi aynı zamanda bir İsrail vatandaşıydı. Onların tümü yıllar içinde İsrail için bir güvenlik master planı çalışması yapmaktaydılar.

Önceki gün ortaya ‘Yüzyılın Anlaşması’ diye çıkarılan metin bu ‘Neo-con Evanjelist’ işbirliğinin bir ültimatomudur. Bunu okumak görevi bu ‘Neo-con Evanjelist’ derin devletin elinde oyuncak olmuş olan Trump’a düştü.

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Gerçek bundan ibarettir ve bunun Ortadoğu için güzel bir şey olabilmesi pek mümkün gözükmüyor maalesef.

Serdar Turgut’un yazısı

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