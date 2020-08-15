Serdar Turgut: Yunanistan, Fransa Navtex’leri emperyalist planlarına dayandırıyor

Yunanistan, Fransa kendi savundukları Navtex’leri Sykes Picot ve onun takipçisi dönemin emperyalist planlarına dayandırıyorlar, Türkiye ise kendi Navtex’lerini bir tarihi büyük haksızlığı ortadan kaldırma meşru çabası üzerine inşa ediyor.

Tarihi doğru okursak Akdeniz’deki mücadelenin meşru kazananı şimdiden bellidir bence. Türkiye baskılara iyi dayandığı takdirde bu işten zaferle çıkması büyük ihtimaldir. Çünkü meşru hiçbir yanı olmayan, üstelik tarihi sinsi oyunları da ortaya çıkmış olan güçlere karşı kendi tarihinden gelen meşru haklarının savunuculuğunu yapmaktadır Türkiye ve bence bu işteki haklılığı tarihe de sonunda geçecektir.

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Serdar Turgut’un yazısı