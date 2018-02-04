Serdar Turgut: YPG/PKK militanları, Batı âleminin önemli merkezlerinde var güçleriyle bir PR çalışması başlattı

YPG/PKK militanları, Batı âleminin önemli merkezlerinde var güçleriyle bir PR çalışması başlattı.

Washington’da da var bu faaliyet gayet tabii ki.

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Ancak buradaki faaliyet çok daha kapsamlı ve ileriye yönelik birçok önemli ipucu içeriyor.

… New York Times’tan bir gazeteci bunlar tarafından Menbiç’e götürülmüş.

Bu gazeteci, “Gergin Savaş Cephesinden İzlenimler” başlıklı bir yazı yazdı. ABD’nin YPG adının olumsuz çağrışımlarından belki kurtulunur diye onlara taktığı yeni ad olan “Menbiç Askeri Konseyi” diye adlandırılan teröristler grubunun kendisine komutanı diye ad takan bir kişiyle mülakat da yapmış.

Gazeteci “Sahada neler olup bitiyor?” diye sorduğunda bu kişi çantasından bir tablet çıkarmış ve tablet üzerinde teröristlerin ve Türk ordusunun olduğu konumları haritada göstererek anlatmaya başlamış. Ancak bu noktada gazeteci bence iyi bir gazetecilik yapıyor ve tableti internete bağlayan sinyalin nasıl alındığına bakıyor.

Bu konuda gözlemini yazısında şöyle ifade etmiş: “Bu bağlantıyı Türk GSM operatörlerinden gelen güçlü sinyale borçlu.”

Bu aslında Türkiye’ye karşı mücadele verdiklerini sananların ne kadar güçsüz ve çaresiz olduklarının da bir göstergesi.

Serdar Turgut’un yazısı