Serdar Turgut: Yorumcular Türk bankalarına yaptırımların hızlanmasının beklenmesi gerektiğini ifade etti

Başkan Trump dün bir açıklama yaparak İran’la nükleer anlaşmadan çıktığını ve ekonomik yaptırımları tekrardan koyacağını duyurdu. İran’ın nükleer malzeme edinmesine yardımcı olan ülkeler derhal yaptırıma dahil edilecekler. Ancak ikinci yaptırım (secondary sanctions) denilen, yani İran’la ekonomik ilişki kurmuş üçüncü ülkelere Amerika tarafından yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı henüz net değil.

Örneğin Trump, Kongre’ye göndereceği yaptırım kararında, “Ben İngiltere, Fransa, Almanya ve Türkiye gibi ülkelere ikincil yaptırım uygulamıyorum” diyebilir. Ancak bunu dese bile Kongre’de var olan olumsuz hava nedeniyle bu istisna listesine Türkiye’nin dahil edilmesi pek mümkün görünmüyor Washington’da.

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Bunu orta vadede göreceğiz, ama kısa vadede bu gelişmeden sonra bazı yorumcular gelecek hafta karar davası bulunan Hakan Atilla’nın düşük ceza almasının artık zor olduğunu ve bu davaya bağlı olarak Amerikan Hazine Bakanlığı’nda hazırlanan Türk bankalarına yönelik yaptırımların da hızlanmasının beklenmesi gerektiğini ifade ettiler.

Serdar Turgut’un yazısı