Serdar Turgut: Yeni seçim tartışılınca ‘IMF’siz IMF reçetesi’ni açıklamaktan son anda vazgeçildi

Bu İstanbul meselesi patlamadan önce buradaki (ABD) sermaye ve iş çevrelerinin beklentisi artık seçimsiz bir döneme girmiş olan Türkiye’nin burada ‘IMF’siz IMF Reçetesi’ diye adlandırılmakta olan zorunlu paketinin açıklanacağı ve bunun üzerine konuşulacağıydı.

Benim tahminim böyle bir program hazırlandı da. İşaretleri seçim öncesinde yetkili ağızlardan da verildi bunun.

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Ancak İstanbul seçimi meselesi arapsaçına dönünce ve ekonomi açısından en olmaması gereken yeni bir seçim konusu da tartışılınca Türkiye hazırlamış olduğu sıkı acı reçeteyi açıklamaktan son anda vazgeçti.

Buradaki iş çevreleri ve IMF eğer beklenilen program açıklanmış olsaydı Türkiye ile yeni sermaye akış koşullarını konuşmaya hazırlanıyorlardı.

Şimdi bu buluşmalar yine olacak ama bu çevreler yapılması gerekenlerin ertelenmesinden duydukları rahatsızlığı Berat Albayrak’a aktarmaya hazırlanıyorlar.

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Serdar Turgut’un yazısı