Serdar Turgut: Washington’dan gelen her resmi açıklamayı ciddiye almak hata olur

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Bu yaşadığımız çalkantılı ve gergin ortamda Washington’dan gelen her resmi açıklamayı ciddiye almak hata olur.

Hele de gelen açıklamayı kafamızda kurduğumuz senaryoya uydurup bir sonuca vardığımızda gerçeklerden iyice kopabiliriz. Yazılanlara ve konuşulanlara buradan baktığımda bunun maalesef Türkiye’de yoğun olarak yaşandığını söylemek zorundayım.

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Adına ister “derin devlet” deyin, isterseniz de “müesses nizam”, bir gayri resmi Washington vardır. Bizler sadece resmi açıklamalara bakarak pozisyon almaya çalışırsak yanılırız. Zira sınır bölgesindeki her yüksek katlı binanın çatısına çıkıp baktığımızda gördüğümüz şeyi bile bu insanlar“Böyle bir şey yok” diye açıklayabiliyor. Gözümüzün önünde sınır ötesinde bir silahlı güç oluşturulurken dışişleri bakanları “Böyle bir şey yok” diyebiliyor.

Böyle bir şey nasıl oluyor anlamak için hem gayri resmi Washington’un çalışma yöntemini hem de resmi Amerika’nın şu anda bulunduğu durumu anlamamız gerekiyor.

(…) belirsizlikleri, çelişkileri çok olan, karmaşık bir durum var. Çoğu insan sorunu tek boyuta indirgeyip açıklamaya çalışıyor, ama aslında bilinmeyeni çok olan bir belirsizlik bu. “Böyle durumlarda bir de çatışma çıktığı takdirde işin hiç kimsenin istemeyeceği kadar büyümesi ihtimali de mevcut” diyor buradaki tecrübeli bazı insanlar.

Serdar Turgut’un yazısı