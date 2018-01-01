Serdar Turgut: Washington’da mutlaka birileri kötü bir şeyler düşünüyordur

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Vize sorununun aşılacağı haberini aldığımda, yakında vize yenileme meselem de olmasına rağmen, yine de fazla sevinemedim, çünkü Washington’da eğer Türkiye’ye daha kötü bir haber verilecekse öncesinden böylesine küçük güzel bir haber verilmesi âdetinin de olduğunu biliyorum. Eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanBirleşmiş Milletler toplantısı için New York’a geldiğinde Trump ile görüşmüştü. Orada Trump, “Biz çok iyiyiz, çok iyi anlaşıyoruz” diyerek Erdoğan’a çok güzel laflar söylemişti. Birkaç gün sonra vize verilmesi durduruldu.

Yani verilen çok nadir iyi haberlerin de bir anlamının kalmadığı bir kötü haberler bataklığındayız devamlı.

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Vize işlemlerinin açılmasına iyi haber diyorsanız şunu bilin, Washington’da mutlaka birileri kötü bir şeyler düşünüyordur. Noel ve yılbaşını birleştiren Washington şu aralar yavaş çalışıyor, ama ben neler yapıldığını nelere hazırlanıldığını duyuyorum.

Serdar Turgut’un yazısı