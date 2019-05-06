Serdar Turgut: Washington’a Önce C, sonra M geldi

İLK ÖNCE C SONRA DA M GELDİ

Gelen kişilerin isimlerini ve konuştuklarını anlatmayacağım. Bir değil arka kapı için iki etkili isim birbiri ardına geldiler. Birinci geleni sadece C olarak adlandıracağım. C yıllar önce Erdoğan’ın uluslararası çevrelerde ilk yükselişi dönemlerinde bu işi Washington’da etkili bir şekilde yapmış bir kişi.

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Ondan sonra geleni M olarak adlandıracağım o da Erdoğan’a çok yakın, birçok insandan bile onu çok iyi tanıyıp bilen ve gizliliklerini paylaşabilen bir insan. O da geldi bazı görüşmelerde bulundu.

ASLINDA İLİŞKİNİN ÖNÜNÜ AÇAR DA

Bu arka kapı Amerika ile Türkiye arasındaki görüşmelerde bir tıkanmaya girildiği ve iki ülkenin de bilinen pozisyonlarını devamlı tekrarlamaya başladıkları ve kısır döngü oluştuğu için açılmak isteniyor. Resmen ifade edilmeyen yeni fikirler konuşuluşsun ve oradan yürünüp ilişki olumlu yönde gelişsin diye düşünülüyor.

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Serdar Turgut’un yazısı